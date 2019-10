OstfildernGibt es bei der nächsten Steuerschätzung einen Einbruch? Finanzbürgermeister Rainer Lechner sieht gespannt den neuesten Zahlen im November entgegen. Doch während anderswo wie beispielsweise in Esslingen schon Haushaltssperren erlassen wurden, herrscht trotz der allgemeinen wirtschaftlichen Flaute in Ostfildern noch keine Krisenstimmung. Im Gegenteil: Mit 22,5 Millionen Euro erwartet die Finanzverwaltung für dieses Jahr deutlich höhere Gewerbesteuereinnahmen als geplant. Im Etatentwurf hatte man vorsichtig mit 20,25 Millionen Euro kalkuliert. Dieses kleine Polster wird in Ostfildern in den kommenden Jahren auch dringend gebraucht. Denn die Stadt