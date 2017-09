Anzeige

Petrus muss ein Krautfan sein. Pünktlich zum offiziellen Startschuss der Saison schickte der Wettergott Sonnenschein pur auf die Filderäcker. Unter blauem Himmel konnten die Krautfestveranstalter das erste stattliche Spitzkraut auf dem Feld von Frank Stäbler in Musberg schneiden. Das besondere Kraut wird nur noch auf 40 Hektar auf der Filderebene angebaut. Jetzt wird gehobelt und eingelegt, sodass es in rauen Mengen zum 39. Filderkrautfest vom 13. bis 15. Oktober in allen Stadtteilen zur Verfügung steht.

Massen sind dafür notwendig. Schließlich strömen alljährlich bis zu 50 000 Besucher zu