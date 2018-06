Das Ende eines Traditionsvereins

AICHWALD/BALTMANNSWEILER: Männerchor Aichschieß gibt auf - Chorgemeinschaft mit Hohengehren als neue Heimat

Zehn der 80 Gesangvereine, die im Chorverband Karl Pfaff organisiert sind, haben reine Männerchöre. Zum Ende des Jahres werden es nur noch neun sein. Der Männerchor Aichschieß wird im 112. Jahr seines Bestehens aufgelöst. Der Traditionsverein zählt nur noch acht aktive Sänger. In einer Chorgemeinschaft mit dem Liederkranz Hohengehren finden sie eine neue musikalische Heimat. Das Vermögen des Vereins wird in eine Stiftung zur Förderung der Musik in Aichwald eingebracht.