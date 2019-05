DenkendorfWie sieht es künftig aus mit dem Zusammenhalt, der Motivation und der Anerkennung für Engagement in der Gemeinde? Gut 50 Bürger haben gemeinsam mit Bürgermeister Ralf Barth darüber diskutiert. Das Forum in der Festhalle war die Auftaktveranstaltung zu einem Prozess, der zeigen soll, wie Ehrenamt und Vereine in der Gemeinde gestärkt werden können. Der Bürgermeister ist überzeugt: „Ehrenamt, egal in welcher Form, ist der Kitt in der Gesellschaft“. Er selbst spielt seit über zwanzig Jahren Klarinette in einem Musikverein. Das Gemeinschaftsgefühl ist für ihn dabei „unbezahlbar“.

Angestoßen hat den Prozess der Gemeinderat. Denkendorf sei