Die Vielfalt ist enorm, eine Idee verbindet alle. 73 Künstler der Filder zeigen in ihrer Jahresausstellung in der Städtischen Galerie Filderstadt in Bonlanden 84 Arbeiten zum Thema ‚anders.wo‘. Alle fordern auf zu Toleranz und Perspektivwechsel. Mehrere Künstler finden in ihren Arbeiten das „anders.wo“ an anderen, manchmal fernen, manchmal imaginären Orten. Sie verfremden die Orte, tauchen sie in andere Farben, abstrahieren und machen sie neu. Manche dieser Orte wie die „Tektonik im Neckartal“ von Albrecht Bopp existieren, andere wie vielleicht „Graceland“ sind fantastische Orte voller Magie, frei