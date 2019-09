Kreis EsslingenEin Jahr früher in Studium und Berufsleben: Der achtjährige Weg zum Abitur („G8“) soll Jugendliche an den baden-württembergischen Gymnasien schneller durch die Schule bringen und damit der Wirtschaft jüngere Fachkräfte liefern. Doch an 44 Modellschulen ist es im Land nach wie vor möglich, neben „G8“ auch in neun Jahren zur Reifeprüfung zu gelangen („G9“). Das Gymnasium Plochingen nimmt als einzige Schule im Landkreis Esslingen an diesem Modellversuch teil, und die Präferenz der Eltern liegt klar auf „G9“. Doch Jörg Leihenseder, der geschäftsführende Schulleiter der Esslinger Gymnasien, bricht eine Lanze für „G8“.

Die Zahlen sprechen