Der Achtsitzer-Kleinbus verbindet von Montag bis Freitag mit je zwei Fahrten am Vor- und am Nachmittag die Aichwalder Ortsteile mit dem Zentrum in Schanbach. Er ergänzt den Linienbus; mit dem Busunternehmen arbeite man sehr gut zusammen, betonte Kamm im Jahresbericht. Auf seinen Lorbeeren ausruhen kann sich der Verein allerdings nicht. So seien die Fahrgastzahlen im vergangenen Jahr von knapp 4900 auf knapp 4400 zurückgegangen. Auch bei den Sponsoren- und Werbegeldern ist ein kleines Minus zu verzeichnen.

Mit mehr als 10 000 Euro tragen die Sponsoren trotzdem einen Großteil der Kosten. 2500 Euro bekommt der Verein als Ausgleich vom