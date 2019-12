Kreis Esslingen Es war ja nur ein Einbruch. Keine Gewalt. Keine Bedrohung. Keine Personen verletzt. Klingt harmlos. Ist es aber nicht. Neben finanziellen Verlusten und dem Verschwinden oft geliebter Erinnerungsstücke muss nach einem Einbruch die schmerzhafte Erkenntnis verkraftet werden, dass Fremde uneingeladen in den ureigenen Privatbereich, das Haus oder die Wohnung, eingedrungen sind. In der dunkleren Jahreszeit ist die Gefahr größer – nun gehen Langfinger bevorzugt auf Tour: Zehn Einbrüche wurden am Wochenende im Esslinger Stadtgebiet registriert, aber auch Wohnungen in Filderstadt-Bonlanden, Neuhausen und Ostfildern-Nellingen gerieten am Samstag