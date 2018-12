Damit jedes Kind ein Päckchen bekommt

OSTFILDERN: Bürgerstiftung organisiert Weihnachtsgeschenke für bedürftige Kinder

(rok) - „Alle Kinder in Ostfildern sollen ein Weihnachtspäckchen bekommen.“ Dieser Wunsch treibt nicht nur Sonja Abele an, Vorstandsmitglied der Bürgerstiftung Ostfildern. Bereits zum zweiten Mal organisiert die BSO die Kinderwunschaktion, die Kindern aus bedürftigen Familien im Alter zwischen sechs und elf Jahren einen Wunsch erfüllt. In der Lindenschule haben sich sieben Frauen aus der Stiftung zusammengefunden, um die knapp 90 Päckchen in weihnachtliches Geschenkpapier zu verpacken.