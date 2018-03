Kreis Esslingen 95 Jahre lang garantierte das staatliche Branntweinmonopol den Brennern Absatz und Preise. Sie bezahlten quasi ihre Steuern in Naturalien und bekamen noch einen Obolus für den abgelieferten Schnaps. Ende 2017 lief das Monopol aus. Für die Kleinbrenner stellt sich nun die Frage, wie sie sich besser am freien Markt positionieren können. Und manche denken daran, die meist im Nebenerwerb betriebene Brennerei aufzugeben. Schon in den vergangenen Jahren ging in vielen Brennereien das Feuer aus, als die nächste Generation an den Kessel vorrücken sollte. Marcus Hofmeister vom Landesverband der Klein- und Obstbrenner Nordwürttemberg geht davon