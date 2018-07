Daimler Trucks Campus bringt 2000 Arbeitsplätze

Konzern bündelt Aktivitäten von bisher zehn Standorten in Unteraichen

In Leinfelden-Echterdingen soll bis zum Jahr 2021 der neue Daimler Trucks Campus entstehen. Am Freitag erolgt in Unteraichen der symbolische erste Spatenstich für das Großprojekt.