Stuttgart (dpa/lsw) Auf die Messe in Stuttgart ist ein gezielter Cyberangriff verübt worden. Eine entsprechende Mitteilung kam am Dienstag per Fax. Auch auf der Homepage der Messe wurde der Vorfall bekanntgemacht: «Die Messe Stuttgart ist unverschuldet Opfer eines gezielten Cyberangriffs geworden. Teile der Kommunikationsnetze der Messe sind deshalb aktuell gestört bzw. wurden aus Sicherheitsgründen zum Teil deaktiviert.»

Auch am Mittwochmorgen sind die Experten der IT-Sicherheit laut dem stellvertretenden Unternehmenssprecher Andreas Wallbillich noch mit der Analyse und Behebung der Schäden beschäftigt. Welche