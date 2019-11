Concordia Deizisau: Musikalische Geschichten

„Stories of Rock“ mit Menschlichem und Gefühlvollem – Publikum war begeistert mit dabei

Mit „Stories of Rock“ sind die Happy Voices am Samstag in Deizisau aufgetreten. Dabei erinnerten sie an die Geschichten und Botschaften hinter Songs wie dem „Earth Song“ von Michael Jackson.