Cocktails und anspruchsvoller Gesang

Chor Feuchtes Eck lädt zur „Langen Nacht des Weins“ ein

Zur „Langen Nacht des Weins“ lädt der Kammerchor Feuchtes Eck am 9. Juni in Neuhausen ein. Um auch ein jüngeres Publikum anzusprechen, haben die Sänger dieses Mal auch eine Cocktailbar, an der sie selbst mixen. Die edlen Tropfen gibt es aber ebenfalls.