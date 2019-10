OstfildernNoch ist nicht viel los auf der Tanzfläche im Zentrum Zinsholz. An der Getränketheke ist eine zusätzliche kleine Bar aufgebaut. Um die Tanzfläche herum stehen Stühle und Tische, auf denen Lollis, essbarer Schmuck und weitere Schleckereien liegen. Erste Lieder laufen, die Lautstärke der Anlage wird getestet. Am DJ-Pult steht Ingo Klopfer schon bereit und freut sich, in wenigen Minuten die ersten Besucher zu empfangen. Zum dritten Mal steigt hier eine Family-Dance-Party. Die ersten Events im Februar und April waren mit rund 100 Besuchern so ein Erfolg, dass sich der Veranstalter zu einer Neuauflage entschied. Doch egal ob zehn oder hundert