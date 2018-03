Plochingen - Die europäische Beteiligungsgesellschaft Cinven Ltd. wird neuer alleiniger Anteilseigner der Ceramtec-Gruppe mit Sitz in Plochingen. Der bisherige Eigentümer des Keramikherstellers, die Rockwood Holdings Inc., vereinbarte den Verkauf für 1,49 Milliarden Euro. Die Ceramtec-Gruppe erwirtschaftete im vergangenen Jahr mit 3500 Mitarbeitern an 18 Standorten einen Umsatz von 425 Millionen Euro.

Die 1903 in Marktredwitz als Porzellanfabrik gegründete Ceramtec kam zu ihrem heutigen Namen, nachdem die Dynamit Nobel-Tochter Cerasiv die Hoechst-Sparte Ceramtec übernahm. Zu Rockwood