An der Sicherheitskontrolle stauten sich vor allem am Nachmittag die Passagiere. Aber sie trugen es mit Geduld. Foto: dpa

Leinfelden-EchterdingenBereits am Mittwoch hatte die Gewerkschaft Verdi den Streik des Sicherheitspersonals am Flughafen Stuttgart für Donnerstag angekündigt. Wie die stellvertretende Pressesprecherin des Flughafens, Beate Schleicher, bestätigte, konnten die Airlines durch die frühzeitige Ankündigung die meisten Passagiere schon im Vorfeld über Annullierungen von Flügen unterrichten. So blieb das Chaos aus. Dennoch: Von 275 geplanten Abflügen, fielen 142 – also gut die Hälfte – aus. Rund 25 000 Passagiere waren von streik-, aber auch wetterbedingten Streichungen und Verspätungen betroffen.

Ab sechs Uhr morgens hatten die Beschäftigten der Sicherheitsdienste ihre Arbeit vorwiegend niedergelegt. Die Abfertigung wurde durch ein Notfallteam an einem der drei Terminals aufrechterhalten. Dort bildeten sich im Laufe des Tages und vor allem am Nachmittag immer wieder längere Schlangen, die Wartezeit bis zur Sicherheitskontrolle betrug bis zu 30 Minuten. „Da die Airlines rechtzeitig informierten, blieb es relativ ruhig“, sagte Beate Schleicher. Der größte Teil der betroffenen Passagiere kam daher gar nicht erst zum Flughafen.

Schnelle Information

Auch der Flughafen selbst hatte umgehend über den bevorstehenden Warnstreik informiert. „Zusätzlich haben wir ein Care-Team eingesetzt“, erklärte Schleicher die Vorkehrungen. Das Care-Team bestehe aus Mitarbeitern aus verschiedenen Bereichen des Unternehmens und sei wichtiger Ansprechpartner für die Fluggäste. „Wir haben bereits im Sommer mit dem Care-Team gute Erfahrungen gemacht, als Flüge ausfielen.“ Die Mitarbeiter können die Passagiere lenken und bei Bedarf auch Wasser verteilen. Die Passagiere schätzen diese Dienstleitung, auch am gestrigen Donnerstag. „Wir wurden ausreichend informiert, und die Wartezeit hielt sich ja noch in Grenzen“, sagte eine Urlauberin aus Berlin. Sie sieht das Ganze gelassen. „Sicherheit geht über alles, und wer für die Sicherheit in der Luft und am Boden verantwortlich ist, muss auch entsprechend bezahlt werden. Viel Lob gab es von einigen Fluggästen für die schnelle Information. Einige versuchten ihr Glück am Donnerstag trotzdem und nahmen eben die Wartezeiten geduldig in Kauf.

„Wir wollen mit dem Warnstreik nicht die Passagiere ärgern, sondern die Arbeitgeber wecken“, betonte Eva Schmidt, Landesfachbereichsleiterin bei Verdi Baden-Württemberg. Es habe zwar schon mehrere Verhandlungsrunden gegeben, die Vierte am 21. Dezember im vergangenen Jahr. „Diese war nicht zufriedenstellen.“ Die Forderung der Gewerkschaft ist klar formuliert: 20 Euro Stundenlohn für die Passagier- und Frachtkontrolleure. Bisher hatte der Arbeitgeber eine Erhöhung des aktuellen Stundenlohns um zwei Prozent angeboten. „Das deckt nicht mal die Inflationsrate ab und ist somit nicht verhandelbar“, betonte Schmidt und machte klar: „Wir sind sofort bereit, uns mit den Arbeitgebern an einen Tisch zu setzen, wenn angemessene Entgelt-Angebote vorliegen.“ Am 23. Januar soll die fünfte Tarifrunde über die Bühne gehen, doch Verdi zeigt sich kämpferisch: „Bis dahin wird es vermutlich weitere Warnstreiks an den Flughäfen geben, wenn sich die Arbeitgeber nicht einsichtig zeigen.“

Auf weitere Streiks vorbereitet

Die Verantwortlichen des Flughafens Stuttgart sind auf weitere Streiks vorbereitet. „Wir haben diverse Gespräche mit der Bundespolizei geführt, da diese ja für die Sicherheitskontrollen verantwortlich ist.“ Weiterhin will man die Öffentlichkeit schnellstmöglich über angekündigte Arbeitsniederlegungen ins Bild setzen. „Wenn allerdings unangekündigt gestreikt wird“, so die Pressesprecherin, „wird es selbst für uns schwierig, rechtzeitig zu informieren. Da kann es kurzfristig durchaus unangenehme Situationen geben.“ Der Flughafen sei jedoch jederzeit bestrebt, als Dienstleister für die Passagiere zur Verfügung zu stehen und sie nicht allein stehen zu lassen. Immerhin fertigte der Flughafen im vergangenen Jahr rund zwölf Millionen Fluggäste ab. Und die Zahlen seien seit Jahren steigend.