Leinfelden-EchterdingenDas Chaos am Himmel, das im Sommer 2018 mit Verspätungen und Flugausfällen Fliegen zum Problem machte, soll sich nicht wiederholen. Steffen Bilger, Staatssekretär im Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, kündigte an, dass die von seinem BMVI angestoßenen Gipfelgespräche Wirkung zeigen. „Es gibt konkrete Verbesserungen“, kündigte der Ludwigsburger CDU-Bundestagsabgeordnete an. Am Rande des Fachgesprächs sprach er auch über mögliche Interkontinentalflüge für den Flughafen Stuttgart und Verkehrsrechte.

Der Stuttgarter Flughafen wünscht sich mehr Interkontinentalflüge. Das fordert auch die IHK Region