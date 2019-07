BaltmannsweilerEin Vorfall, der in Baltmannsweiler die Runde macht und es am Dienstagabend sogar in den Gemeinderat schaffte: Etwa zehn Kinder und Jugendliche, geschätzt zwischen 13 und 17 Jahren alt, missbrauchen die Tischtennisplatte auf dem Festplatz-Gelände immer wieder für ein skurriles Promille-Spiel, das als „Bierball“ derzeit die Republik erobert. Carlo Schlienz, der Vorsitzende der CDU-Fraktion, brachte das „heikle Thema“ – er war mit seinem Fraktionskollegen Manuel Binder Augenzeuge – in der Sitzung vor. Mit dem dringenden Appell, entschlossen gegen das „Fehlverhalten verschiedener Jugendlicher“ vorzugehen. Da sei nun Zivilcourage gefordert,