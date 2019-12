OstfildernDass sich die Gemeinschaftsschule etliche Jahre mit Containern begnügen muss und auch dafür noch kein verlässlicher Zeitplan vorliegt, will die CDU-Fraktion im Ostfilderner Gemeinderat nicht hinnehmen. Sie fordert deshalb die Stadtverwaltung zu mehr Engagement für eine schnelle und nachhaltige Lösung der Raumnot an der Erich-Kästner-Schule in Nellingen auf. Bereits vor einem Jahr habe man die Prüfung einer Holzbau- oder Leichtbauweise beantragt, berichtet CDU-Fraktionschef Norbert Simianer. Das Ziel sei, mit einem zusätzlichen Stockwerk schnell zu weiteren Räumen zu kommen. „Damit wäre man unabhängig vom Abriss und dem Neubau der Sporthalle 1.“