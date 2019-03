OberboihingenZehn Wochen vor der Kommunalwahl stellt sich die CDU-Kreistagsfraktion als die vernünftige, verlässliche und kompromissfähige Stütze der Kreispolitik dar. Die Fraktion ist für das Klimaschutzkonzept und für den Radschnellweg, will aber auch mit dem Filderaufstieg das Straßennetz komplettieren. Sie ist für den Bau der neuen Verwaltungsgebäude in Esslingen und Plochingen für 160 Millionen Euro, will aber die Schulden begrenzen und würde dafür auch die Finanzrichtlinien des Kreistags ändern.

Andere Fraktionen würden schon mal mit kurzfristigen Anträgen den Kreistag überraschen, bei der CDU könne man sich darauf verlassen, dass die