OstfildernIch hätte nie geglaubt, dass ich das erlebe“, sagt Günther Müller und strahlt seine Elke an. Seit 50 Jahren ist das Ehepaar aus Ruit verheiratet. Am Donnerstag feiern sie goldene Hochzeit. Aus ihrer Lebensgeschichte hat der Berliner Entertainer Donato Plögert einen bewegenden Schlagertext geschrieben und der Komponist von „Marmor Stein und Eisen bricht“, Christian Bruhn, hat dazu die Melodie komponiert. Der Song der Müllers ist eines von 14 Liedern auf der CD mit dem Titel, „Lieder sind Freunde“, die der 84-jährige Bruhn für die Stuttgarter Hilfsorganisation Demenz Support produziert hat. Zur Vorstellung im AWO-Begegnungszentrum Ostend in