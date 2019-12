KöngenEin CAP-Lebensmittelmarkt zieht in die Räume des des ehemaligen Treff 3000 in der Fußgängerzone in Köngen. In Trägerschaft der NintegrA Unternehmen für Integration gGmbH Stuttgart eröffnet der Markt voraussichtlich Ende Februar 2020, teilt die Gemeinde Köngen mit.

„Die intensive Suche nach einem Nachfolgemarkt für unsere Köngener Ortsmitte war erfolgreich“, sagt Bürgermeister Ruppaner erfreut. Man habe gemeinsam mit dem Eigentümer konstruktiv zusammengearbeitet und mit der Firma NintegrA gGmbH einen kompetenten und strategischen Partner gefunden. Für den Markt habe es noch einen weiteren Interessenten gegeben, doch am am Ende habe sich aber