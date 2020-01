NeuhausenVerspätungen der Busse von Neuhausen nach Bernhausen sorgen oft für Ärger. Wenn die Busse nach Bernhausen in der Hauptverkehrszeit unpünktlich sind, verpassen Berufspendler oft ihre Anschlüsse. Da will die Gemeinde Neuhausen nachbessern. An den Kosten für die Änderung von Linienwegen und der Verdichtung von Takten muss sich die Kommune allerdings beteiligen – das erste Paket sind 16 501 Euro zu Buche.

„Attraktive Mobilitätsangebote sind ein wesentlicher Teil der kommunalen Daseinsvorsorge“, sagte Uwe Schwartz, der Leiter des Ordnungsamts, im Verwaltungs- und Finanzausschuss der Gemeinde. Zwar kümmere sich der Landkreis Esslingen zentral