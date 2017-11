Anzeige

(red) -Die Busse der Linie 196 (Wendlingen - Oberboihingen - Nürtingen) fahren ab heute, 6. November, eine andere Strecke. Damit soll in Wendlingen der Anschluss an die S-Bahn gesichert werden. Die Haltestellen Wendlingen Stadtmitte und Inselbad in Zizishausen werden nicht mehr angefahren. Stattdessen gibt es einen neuen Stop in Zizishausen in der Oberboihinger Straße. Die Haltestelle Inselbad wird aber weiter von den Bussen der Linien 184 und 153 angefahren.

