Anzeige

(red) - Von Montag, 30. Oktober, bis zum Sonntag, 5. November, fahren zwischen Wendlingen und Nürtingen keine Züge. Es gibt aber einen Ersatzverkehr mit Bussen. Wegen des Baus der Eisenbahnüberführung „Schützenstraße“ beim Unterboihinger Stadion sind diese Sperrungen nötig.

An allen Tagen fährt ab Nürtingen um 6.18 Uhr, 7.13 Uhr und dann stündlich ab 8.18 Uhr bis 0.18 Uhr eine Regionalbahn Richtung Tübingen mit Halt in Bempflingen. Zur Ergänzung verkehrt am Montag, Donnerstag und Freitag von 5.46 Uhr bis 7.46 Uhr ab Nürtingen. Danach verkehrt an allen Tagen ab 8.46 Uhr bis 19.46 Uhr eine weitere Regionalbahn im