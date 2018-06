KöngenWenn die Jungen und Mädchen der Köngener Burgschule künftig zuhause essen wollen, dürfen sie das tun. Das Kultusministerium erlaubt diese Ausnahmeregelung in Gemeinschaftsschulen, wenn die Eltern einwilligen, dass sie die Verantwortung übernehmen. Dem stimmte der Gemeinderat nun zu.

In Gemeinschaftsschulen ist eigentlich Ganztagsunterricht vorgeschrieben. „Wir haben in Köngen aber etliche Mütter und Väter, die ihre Kinder in der Mittagspause daheim betreuen möchten“, erklärt Schulleiter Martin Raisch. „Das gemeinsame Essen ist ihnen einfach wichtig.“ Für sie macht das Kultusministerium nun die Ausnahme möglich. Also haben die Eltern nach