KöngenFür das vorbildliche Medienkonzept wurde die Burgschule Köngen gestern in Berlin ausgezeichnet. Der Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und Neue Medien Bitkom prämiert seit 2017 Schulen in ganz Deutschland, die nach den Worten von Pressesprecher Bastian Pauly „eine Vorreiterrolle beim Unterricht mit digitalen Medien haben“. Konrektorin Kathrin Kromer und der Pädagoge Stefan Raaf vom Medienteam setzten sich gestern früh in den ICE und nahmen am Abend den Preis im Microsoft Atrium in der Bundeshauptstadt entgegen. 20 weitere Schulen dürfen sich nun „Smart School“ nennen, darunter aus Baden-Württemberg auch die Gemeinschaftsschule