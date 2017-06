Buntes Treiben an den Basteltischen

DEIZISAU: Ferienprogramm der Zehntscheuer kommt auch im 18. Jahr gut an - Bauwagen steht jeden Tag an einem anderen Standort

Die Bauwagenaktion der Zehntscheuer Deizisau ist für viele Kinder ein fixer Termin in der ersten Pfingstferienwoche. An mehreren Tagen dürfen sie an unterschiedlichen Stationen im Ort nach Herzenslust spielen und bastelten.