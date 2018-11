„Für mich war sehr eindrücklich das subjektive Gefühl der Ehrenamtlichen, dass sie nah am Ausbrennen sind“, sagt Renate Maier-Scheffler, Leiterin der Diakonischen Bezirksstelle Nürtingen. Gemeinsam mit den Vertretern anderer Wohlfahrtsverbände im Kreis, hat sie den mittlerweile dritten Fachtag für Ehrenamtliche in der Flüchtlingshilfe organisiert. Bei der Veranstaltung in Plochingen im Evangelischen Gemeindehaus in der Hermannstraße waren Grenzen das titelgebende Thema: Und diesen kommen die Ehrenamtlichen in punkto Legalität, Toleranz und der eigenen Kraft, immer näher, wie sich bei einer Übung mit einer