KöngenDen Bürgertreff in der Zehntscheuer stellt die Gemeinde Köngen auf ein breiteres Fundament. „Begegnung in Köngen“, kurz BiK genannt, bekommt Zuwachs. Denn am Vortrags- und Kursangebot wirken künftig auch die Volkshochschule, die Familienbildungsarbeit (Fba) und der Krankenpflegeverein mit. Das Programm beginnt am morgigen Mittwoch, 4. September, mit einem Vortrag zum Thema „Tipps und Tricks zum Schutz gegen Diebe und Betrüger“.

Hubertus Schmid vom Polizeipräsidium in Reutlingen klärt in dem einstündigen Vortrag, der um 14.30 Uhr im Festsaal beginnt, nicht nur Seniorinnen und Senioren über die Maschen der Täter auf. Im Festsaal der