Spielerisch entdecken Kinder ab Juli 2018 die Römerzeit. In einer Ecke des Köngener Römerparks gegenüber dem Kastellturm wird ein Spielplatz gebaut. „Speziell für uns werden Geräte angefertigt, die einen Bezug zur Geschichte haben“, erläuterte Ursula Koch vom Ortsbauamt im Gemeinderat. Bürgermeister Otto Ruppaner will so nicht nur den denkmalgeschützten Park beleben. An Klettergerüsten und auf Schaukeln sollen die Kleinsten die Kultur der Antike „erleben“.

Mit einer Spende von 150 000 Euro macht die Bürgerstiftung das familienfreundliche Projekt möglich, das die Grünfläche im