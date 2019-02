Anzeige

Lichtenwald Ferdinand Rentschler, der derzeitige Bürgermeister und einzige Kandidat für das Bürgermeisteramt in Lichtenwald, ist mit 70,54 Stimmen wieder gewählt worden. Fast 30 Prozent der Stimmzettel waren mit anderen Namen versehen und wurden, so Wahlbeobachter, offensichtlich von Protestwählern ausgefüllt. Mehr in Kürze.