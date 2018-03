Die Blumensträuße und Geschenke im Sitzungssaal signalisierten: Heute findet keine normale Gemeinderatssitzung statt. Bürgermeister Jochen Flogaus verabschiedete den alten Gemeinderat und hieß die neuen Räte willkommen. Zunächst ehrte Flogaus jedoch drei Gemeinderäte für ihr langes Engagement in der Kommunalpolitik: Eduard Bosch erhielt für seine 29-jährige Tätigkeit die Ehrennadel in Gold des Gemeindetags Baden-Württemberg, Helga Merz und Wolfgang Schäfer bekamen die Ehrennadel in Silber für 20 Jahre Arbeit im Gemeinderat. Erstmals saß Eduard Bosch von der Unabhängigen Kommunalen Wählervereinigung (UKW) am 16.