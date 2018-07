„Ich bin dann mal die nächste Woche weg“, erklärte Michael Schlecht dem Gemeinderat. Er reise als Mitglied der Fußball-Nationalmannschaft der Bürgermeister nach Polen und werde mit seinen Amtskollegen alles daran setzen, den Titel zu verteidigen. Damit keine Missverständnisse entstehen, fügte er hinzu: „Das ist mein Privatvergnügen - auch in finanzieller Hinsicht.“ Heute ist der offizielle Empfang, morgen fällt dann der sportliche Startschuss. Schon um 11 Uhr beginnt das Spiel gegen die Ukraine. Am Nachmittag heißt der Gegner Polen II, denn die Gastgeber treten mit zwei Mannschaften an. Auch am Mittwoch müssen die