FilderstadtDie Dynamik, mit der sich Filderstadt zur zweitgrößten und einer der wirtschaftsstärksten Kommunen im Landkreis Esslingen entwickelt hat, spiegelt sich auch in der Verwaltung wider. Nicht nur, dass die Zahl der Mitarbeiter seit Anfang der 2000er-Jahre von 650 auf rund 1000 gewachsen ist. Auch die Rathausspitze ist mittlerweile komplett ausgewechselt. Nach dem Tod des wegen seiner Bürgernähe allseits geschätzten Oberbürgermeisters OB Peter Bümlein und einer wenig ersprießlichen Zwischenphase mit der unglücklich agierenden Gabriele Dönig-Poppensieker sorgt Christoph Traub als neuer Kopf seit 2015 für frischen Wind in Filderstadt. Das Baudezernat, über 16 Jahre in Händen von Dieter Lentz und nach dessen Pensionierung für sieben Jahre von Reinhardt Molt (jetzt Rathauschef in Remshalden) geleitet, hat seit 2019 mit Susanne Schreiber eine neue Chefin. Ebenfalls ein Generationswechsel vollzieht sich nun im Dezernat für Soziales, Schulen und Kultur. Mit Andreas Koch geht Ende März der Letzte der alten Garde in Pension – mit gerade mal 54 Jahren. Mit seiner Ankündigung, kürzer treten und nicht mehr vom Terminkalender getrieben werden zu wollen, hatte der CDU-Mann im Oktober 2019 nicht nur überrascht. Es gibt genug Kommunalpolitiker in Filderstadt, denen dieser Schritt nicht ungelegen kommt. Koch gilt zwar als korrekt und verlässlich, doch agiert er mit seiner feinfühligen Art vielen mit zu wenig Esprit und Durchsetzungskraft. Wahrgenommen wurde er vor allem als Verwalter.

Neffe von Ostfilderns Ex-OB

Genau das ist Koch auch über Jahrzehnte gewesen: ein Verwaltungsmann durch und durch. Aufgewachsen in Asperg, entschied sich der Neffe des früheren Ostfilderner Oberbürgermeisters Gerhard Koch nach dem Studium in Ludwigsburg für eine klassische Verwaltungslaufbahn. Im Stuttgarter Rathaus war er im Team des städtischen Wirtschaftsförderers Wolfgang Häfele Oberbürgermeister Manfred Rommel direkt zugeordnet. Als ausgesprochen spannende Zeit empfand er danach seine Tätigkeit als persönlicher Referent der früheren Stuttgarter Sozialbürgermeisterin Gabriele Müller-Trimbusch. Von dort ereilte ihn der Ruf nach Filderstadt.

Die Entscheidung, dort im Jahr 2001 anzuheuern, hat Koch nie bereut. „Hier auf den Fildern tobt der Bär“, stellt er fest. Und Filderstadt liege mittendrin in diesem außergewöhnlich dynamischen Raum im Windschatten der Landeshauptstadt. Der noch 53-Jährige hat wichtige Entwicklungsschritte miterlebt und in seinem Zuständigkeitsbereich auch mitgeprägt. Gut aufgestellt sieht Koch seine Stadt als Schulstandort. Gerade in diesem Bereich sei viel bewegt worden. Dazu zählt er die bereits bezugsfertige, aber noch nicht eingeweihte Gemeinschaftsschule in Bernhausen, für die die Stadt 35 Millionen Euro investiert hat. „Das war für uns ein erheblicher Kraftakt“, sagt er. Bei der Sanierung in die Jahre gekommener Schulgebäude wünscht er sich mehr Unterstützung vom Land. „Da müssen die Mittel für die Kommunen deutlich aufgestockt werden.“

Beim Wandern den Kopf frei bekommen

Erheblich ausgeweitet wurden die Angebote der Kinderbetreuung. Neben 13 städtischen, gibt es 20 Einrichtungen kirchlicher oder privater Träger. Auch in Filderstadt werde händeringend nach pädagogischem Fachpersonal gesucht, erklärt der Bürgermeister. Doch so eklatante Defizite wie in Ostfildern, wo mehr als 400 Kita-Plätze fehlen, gebe es nicht. Leer stehende Kindergärten existierten nicht. Doch an der einen oder andere Stelle habe man wegen des Personalmangels die Betreuungszeiten einschränken müssen. Man führe täglich Einstellungsgespräche. Aber alle Kommune stünden vor dem gleichen Problem: „Wir fischen alle im gleichen Teich.“ Zu Kochs Zuständigkeitsbereich zählen auch die rund 250 Vereine in den fünf Stadtteilen. Zum Glück gebe es nach wie vor ein hohes Maß an bürgerschaftlichem Engagement, sagt der 53-Jährige. Feststellbar sei eine große Fluktuation bei den Vereinen. Alte Interessensgemeinschaften sterben aus, neue bilden sich. Gefragter als früher seien lose Zusammenschlüsse und Initiativen wie beispielsweise Telefonketten oder das Suse-Mobil, das ältere Menschen durch die Stadt chauffiert, damit sie dort ihre Besorgungen machen können.

Er selbst will sich erst einmal aus dem geschäftigen Alltag, der seit beinahe 19 Jahren als Bürgermeister sein Leben prägt, herausnehmen. Eine Reihe von Ehrenämtern wie das als Regionalrat oder als Geschäftsführer der Regio Stuttgart Marketing und Tourismus wird er weiter begleiten. Aber erst einmal will Andreas Koch Zeit für sich haben und sich auf die wesentlichen Dinge des Lebens konzentrieren. Eine Erkenntnis hat er für sich bereits gewonnen: „Man braucht viel weniger zum Leben als man glaubt.“ Bevor er neue Dinge anpackt, will er den Kopf frei bekommen. Am besten gelingt ihm das beim Wandern.