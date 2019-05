AichwaldKnapp acht Wochen ist es her, dass ihm eine faustdicke Überraschung gelang: Mit 52,42 Prozent der Stimmen wurde Andreas Jarolim (CDU) aus einem Feld von sieben Bewerbern gleich im ersten Wahlgang zum Bürgermeister in Aichwald gewählt. Deutlich abgeschlagen landete der Aichtaler Rathauschef Lorenz Kruß (Freie Wähler) auf dem zweiten Platz. Lieber einen jungen und unerfahrenen Bürgermeister, der auf dem EZ-Podium in der Schurwaldhalle einen guten Auftritt hingelegt hat, als einen, der in seiner Kommune Probleme hat und in der Schurwaldgemeinde mit 53 Jahren einen Neuanfang machen will – diese Botschaft lässt sich aus dem eindeutigen Ergebnis