Wernau (gg) -Seit Februar postet „Euer Armin“ auf Facebook Neuigkeiten aus Wernau und kommentiert sie. Das Profil wird aber nicht von Bürgermeister Armin Elbl betreut, wie der Schultes nun in einer Pressemittelung betont: „Ich distanziere mich ausdrücklich von dieser Seite und den dort insbesondere in der jüngsten Zeit veröffentlichten Äußerungen um den früheren Ortsteil Pfauhausen und seine Bewohnerinnen und Bewohner.“ Anstoß hat offenbar ein Beitrag auf „Euer Armin“ gegeben, in dem der Vandalismus im Freibad vor einigen Tagen thematisiert wird und von einer „anhaltende kriminellen Situation in Pfauhausen“ die Rede ist.

Anzeige /*