Bürgermeister Ingo Hacker vor der vierten Amtszeit

57-jähriger Bürgermeister ist einziger Kandidat – Verwaltungschef überzeugt mit Kompetenz, aber bleibt auch Antworten schuldig

Als einziger Kandidat tritt Bürgermeister Ingo Hacker am 15. September zur Bürgermeisterwahl an. Für den Amtsinhaber wird das bereits die vierte Amtszeit. Bei der Kandidatenvorstellung in der Egelseehalle überzeugte der Verwaltungschef mit Kompetenz, blieb aber auch Antworten schuldig.