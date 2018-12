AichwaldDen Händeschüttel-Marathon besteht er in bester Laune und mit breitem Grinsen. Für jeden hat er ein paar freundliche Worte parat. Selbstredend trägt er zum Anzug Turnschuhe. Diesmal in den Aichwalder Ortsfarben gelb und blau. Nicolas Fink verabschiedet sich genau so, wie ihn die Bürger als ihren Bürgermeister kennen und schätzen gelernt haben: immer nah an den Menschen und mit ausnehmender Freundlichkeit. Die Aichwalder lassen ihn ungern für seinen Karrieresprung ziehen. Das spürte man bei der Abschiedsfeier in der Schurwaldhalle. Volker Haug, sein ehrenamtlicher Stellvertreter, sprach vielen der etwa 400 Besucher aus der Seele: Fink sei ein