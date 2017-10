Anzeige

(red) - Der neue Fahrplan des Bürgerbusses Denkendorf wird ab 30. Oktober auf die Expressbuslinie X10 abgestimmt sein. Damit die Fahrgäste auf Linie des X10 von Kirchheim zum Flughafen und die Linie 119 von Denkendorf nach Esslingen zeitnah in der Neuhäuser Straße umsteigen können, fährt der Bürgerbus schon 25 Minuten früher vom Martin-Luther-Haus ab. Die Abfahrtszeiten beginnen dann stündlich vormittags um 8.40 Uhr bis 11.40 Uhr und nachmittags von 13.40 bis 16.40 Uhr (17.40 Uhr während der Sommerzeit). Entsprechend verschieben sich die Abfahrtszeiten an den anderen Haltestellen. Darüber hinaus wird in der Neuhäuser Straße in