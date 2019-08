Bürgerbus-Fahrerin der ersten Stunde

Die 78-jährige Marta Deuschle ist Bürgerbus-Fahrerin der ersten Stunde – Auf dem Sonnenhof ist sie auch Traktor gefahren

Sie hat schon schweres landwirtschaftliches Gerät und Lastwagen bewegt. So ist es für Marta Deuschle eher ein Kinderspiel, mit dem Denkendorfer Bürgerbus durch die Gemeinde zu fahren. Die 78-Jährige ist von der ersten Stunde an dabei und will sich bis zu ihrem 80. Geburtstag regelmäßig hinters Steuer setzen.