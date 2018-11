Wernau Bestseller zu verkaufen, ist nicht das Hauptanliegen des Buchdienstes Wernau. Romane und einige Krimis findet man zwar auch, aber das Sortiment richtet sich an ein Publikum, das in der Kirche arbeitet, sich engagiert oder sich zumindest mit religiösen und gesellschaftlichen Fragestellungen befasst. Oder wie Leiterin Hanna Letens sagt: „Für Menschen, die Kirche bewegen wollen, also ihre Basis.“

Dieser Buchladen ist deutschlandweit der einzige, der einer Diözese gehört. Man findet ihn nicht zufällig. Am Rand der Stadt, im Jugend- und Tagungshaus St. Antonius in einem Gebäude in der zweiten Reihe, locken die beleuchteten Schaufenster ins