Ostfildern (pol) - Opfer eines brutalen Überfalls wurde gestern am frühen Morgen eine 38-jährige Busfahrerin in Kemnat. Sie musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Frau parkte kurz vor Arbeitsbeginn um 4.30 Uhr ihr Auto in der Hagäckerstraße und wollte zu ihrem in der Zeppelinstraße geparkten Omnibus gehen. Zirka 30 Meter vor der Einmündung der Zeppelinstraße wurde sie dann von einem Unbekannten von hinten niedergeschlagen. Der maskierte Täter benutzte einen Schlagstock oder ein ähnliches Werkzeug und schlug auch noch auf die Frau ein, als sie schon auf dem Boden lag.