PlochingenDie Otto-Konz-Brücke und die Verlängerte Hafenbrücke gehören zu den wichtigsten Verkehrsadern der Stadt Plochingen. Die circa 120 Meter lange Otto-Konz-Brücke wurde im Zusammenhang mit dem Bau des Hafens vor etwa 50 Jahren gebaut. Im weiteren Verlauf ist die Stadt durch die noch um 30 Meter längere und etwa zehn Jahre jüngere Verlängerte Hafenbrücke an das Hafengebiet und die Anschlussstelle an die B 10 angeschlossen worden. Als Teil der Schwerlaststrecke des Landes werden Schwertransporte über die Brücke in den Hafen geführt. Nach jahrzehntelanger intensiver Nutzung sind die Brücken nun sanierungsbedürftig.

Bei den turnusmäßigen