Wenn die 41 jungen Erwachsenen in diesem Monat ihren Dienst in armen Ländern beginnen, geht es für sie auch darum Brücken zwischen Menschen in Deutschland und im Einsatzland zu schlagen, um einen Austausch zu ermöglichen. Dies geschieht vorwiegend durch Rundbriefe, die jeder Freiwillige regelmäßig nach Deutschland schickt. „Die Berichte vieler Freiwilligen machen deutlich: Sie werden ein Leben lang von diesen Erfahrungen profitieren. Der entwicklungspolitische Freiwilligendienst weltwärts verändert, in den Köpfen und in den Herzen“, meint Gerd Müller, Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.

Anzeige /* */ var w =