PlochingenMehr als 420 000 Euro investiert die Stadt Plochingen in das Nebengebäude der Realschule, das hat der Gemeinderat beschlossen. Weil nach dem Masterplan für das Untere Schulzentrum in Plochingen das Gebäude irgendwann der Spitzhacke zum Opfer fallen wird, schlug dies manchem Ratsmitglied auf den Magen. „Das ist schwere Kost“, kommentierte Peter Raviol (SPD). Aber wegen der erheblichen Mängel beim Brandschutz in dem 58 Jahre alten Gebäude müsse das sein.

Diese Defizite wurden bei der Bestandsaufnahme im Rahmen der Planungen für das Untere Schulzentrum festgestellt. Das offene Treppenhaus über drei Stockwerke würde im Falle eines Brandes