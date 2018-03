Von Harald Flößer

Leinfelden-Echterdingen Nicht auszudenken, was am Donnerstagabend in der Moltkestraße in Echterdingen hätte passieren können. Aus einem Metalltank in einem dort geparkten Kastenwagen waren aus einem Überdruckventil große Mengen Sauerstoff ausgetreten. „Es bestand erhebliche Brandgefahr“, schildert Michael Schaal, Sprecher des Polizeipräsidiums Reutlingen, die brenzlige Situation. Vorsichtshalber wurden 88 Personen aus den anliegenden Häusern evakuiert. Nach zweieinhalb Stunden konnte die Feuerwehr jedoch Entwarnung geben: Gefahr gebannt und niemand verletzt.

Es war am Donnerstag gegen 19.45 Uhr, als einer Anwohnerin in