FrickenhausenAusnahmezustand am Donnerstagabend in Frickenhausen: Im ersten Stock des Altenheims „Steinach“ war in einem Zimmer ein Brand ausgebrochen. Rasch rückte ein Großaufgebot an Rettungskräften an. Die 56 Bewohner und ihr Pflegepersonal mussten das Gebäude verlassen. Drei Bewohner und zwei Pflegekräfte mussten zur Untersuchung ins Krankenhaus. Etwa 60 Feuerwehrleute aus allen Frickenhäuser Ortsteilen sowie ein Löschzug aus Nürtingen rückten an. Hinzu kamen etwa 150 Helfer der Rettungskräfte aus dem Umland. „Davon etwa 100 Ehrenamtliche“, wie Malteser-Einsatzleiter Marc Lippe betont. In der Zeit bis die Helfer eintrafen