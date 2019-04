DenkendorfWann hat eine relativ kleine Gemeinde schon einmal einen Botschafter zu Gast? M’Baimba Lamin Baryoh, Repräsentant von Sierra Leone, stattete Denkendorf einen Besuch ab. Die Gemeinde bereitete ihm ein standesgemäßes Willkommen im Rathaus. „So einen Empfang habe ich in den fünf Monaten, seit ich in Deutschland bin, noch nicht bekommen“, sagte der Mediziner Baryoh auf Deutsch vor zahlreichen geladenen Gästen. Vermittelt hatte den Besuch Willi Drechsler, Honorarkonsul für Sierra Leone in Denkendorf.

Seit vielen Jahren ist die Gemeinde über Hilfsprojekte mit dem kleinen westafrikanischen Land verbunden. Zwei Institutionen haben sich dabei